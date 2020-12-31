النفط ينخفض بشكل طفيف في اخر جلساته من العام الحالي

2020/12/31 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت اسعار النفط بشكل طفيف في اخر جلساته من العام الحالي 2020 اليوم الخميس حيث شلت عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن فيروس كورونا جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي .وقال ستيفن إينيس، كبير استراتيجيي السوق العالمية في Axi: "إنه نوع من الهدوء في نهاية العام ، لكن ضعف الدولار يساعد في الحفاظ على أرضية تحت الأسواق". وتداول خام برنت يتداول على انخفاض 5 سنتات ، أو 0.04٪ ، عند 51.58 دولارًا للبرميل ، اعتبارًا من 06:20 بتوقيت جرينتش ، وخسر غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.06٪ ، أو 12 سنتًا ، إلى 48.34 دولارًا للبرميل. تضاعف برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من الضعف من أدنى مستوياته في عقد من الزمان في أبريل ، ليضربا العام الماضي الذي شهد أول أسعار سلبية لخام غرب تكساس الوسيط والتي صدمت المستثمرين على مستوى العالم. على المدى القصير ، من المرجح أن تؤدي المخاوف من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى الحد من المكاسب. أدى نوع جديد من الفيروس في المملكة المتحدة إلى إعادة فرض القيود على الحركة ، مما أدى إلى زيادة الطلب على المدى القريب والتأثير على الأسعار ، في حين ارتفعت حالات دخول المستشفيات والإصابات في أجزاء من أوروبا وأفريقيا. على صعيد العرض ، أضافت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع 3 منصات للنفط والغاز الطبيعي إلى أفضل ربع لتعزيز عدد الحفارات منذ الربع الثاني من عام 2017 ، وفقًا لبيانات من بيكر هيوز. ومن المقرر أن يرفع اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الرابع من يناير كانون الثاني وحلفاء ، من بينهم روسيا ، المجموعة المعروفة باسم أوبك + ، الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في كانون الثاني.

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