كلمة للسيد نصر الله في السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر

2020/12/31 | 10:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطل أمين عام حزب الله لبنان السيد نصر الله في كلمة مباشرة بمناسبة السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبومهدي المهندس....

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