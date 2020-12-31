ماذا لو أهمل بايدن كل تلك الأوراق؟ - عديد نصار

2020/12/31 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عديد_نصار تتسارع أحداث المنطقة العربية وتتداخل في ما يشبه السباق المحموم بين القوى الإقليمية المتناتشة على السيطرة والهيمنة وملء الفراغات الناشئة عن ترهل وتحلل أنظمة السيطرة المحلية من العراق الى سوريا الى ليبيا..



ولبنان.ومن يتمعنْ في حركة تلك القوى يرَ أنّ كلاً منها يحاول ما استطاع أن يجمع بين يديه أكبرَ عددٍ من أوراق التفاوض خلالَ الأيام القليلة المتبقية قبل العشرين من يناير 2021 ليستقبل بها ولاية الر ......





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