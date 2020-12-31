كل عام وأنتم تحكون القصص- اسمها محمد11- - لمى محمد

2020/12/31 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد في آخرها غصة كما سبقتها من سنوات..غصة طفلة في خيمة..باعوها بعقد ( شرعي) لكهل نفطيّ عابد أصنامٍ..



وهي رقم آخر في زمن الأرقام!*********في آخرها غصة جوع في مدرسة بلا عنوان..مدرسة حفاة..



أطفالها أرقام..رقم سيكون لي..



لك في زمن آخر..حال الدنيا..



يا الطائفيّ ستكون هنا يوماً في جسد آخر..وستنادي معهم عاش السيد..



عاش الواحد..



عاش الأحد..بربك قل لي من منّا الك ......





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