2020/12/31 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن ما يؤسف له أن العراق احتل الصدارة في قائمة الفساد الإداري في العالم وقد ظهرت هذه الحالة بعد عام/ 2003 وذلك بسبب تشكيله النظام السياسي القائم على أساس المحاصصة الطائفية بالإضافة إلى تدفق الأموال بعد ارتفاع أسعار النفط والتعامل مع الشركات الأجنبية وتعدد مصادر الصلاحيات الاقتصادية وضعف الرقابة الحكومية وعدم استقلالية القضاء العراقي الذي تسلل إليه الفساد الإداري مما سبب في سرقة المال العام وهدره وم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من أجل بناء الاقتصاد العراقي - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من أجل بناء الاقتصاد العراقي - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).