العراق.. 4 أسباب خلف نشاط داعش في ريف كركوك

2020/12/31 | 10:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرّ أكثر من ثلاث سنوات منذ إعلان هزيمة “داعش” في العراق، إلا أنّ هجمات التنظيم ما تزال مستمرة في مناطق متفرقة، خاصة منطقة ريف محافظة كركوك شمالا.كركوك (العراق)/ علي مكرم غريب/ الأناضول – محافظ كركوك: داعش لا يزال يفرض وجوده بأرياف الموصل وصلاح الدين وديالي وكركوك وإن كان بمجموعات صغيرة – عقيد متقاعد: انسحاب […]

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