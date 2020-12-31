ميركل تندد بنظريات المؤامرة حول الفيروس: المانيا ستواجه أوقاتاً عصيبة في عام 2021

2020/12/31 | 10:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين,-(أ ف ب) – توقعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في كلمة لها الخميس بمناسبة حلول العام الجديد أن تمتد أزمة فيروس كورونا “التاريخية” في المانيا الى عام 2021، على الرغم من بارقة الأمل التي يمثلها اللقاح.ونددت ميركل بنظريات المؤامرة التي نشرها مشككون بالفيروس، ليس فقط باعتبارها مزيفة وخطيرة بل لأنها ايضا مثيرة للسخرية […]

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