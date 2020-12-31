دراسة: شرب القهوة والشاي يوميا يقلل من خطر الوفاة المبكرة

2020/12/31 | 10:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت دراسة يابانية جديدة أن تناول القهوة والشاي الأخضر يومياً مفيد للصحة ويمكن أن يقي من الوفاة المبكرة وخاصة لدى مرضى السكري.واعتمادا على تحليل آثار استهلاك الشاي الأخضر واستهلاك القهوة بين عينة مؤلفة مما يقرب من 5000 بالغ مصاب بالسكري، لاحظ فريق من الباحثين في اليابان أن مخاطر الوفاة المبكرة كانت الأقل بين المشاركين في الدراسة الذين شربوا أربعة أكواب من الشاي وفنجانين من القهوة كل يوم، بحسب ما ذكر موقع “vistabuzz”.على مدار خمس سنوات، قدم الباحثون في اليابان استبيانات لما يقرب من 5000 مشارك في الدراسة ممن التحقوا في سجل فوكوكا للسكري.تضمنت الأسئلة موضوعات تتعلق […]

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