لا يمت للإسلام بصلة.. الأزهر يعلن موقفه من الداعين لتحريم تهنئة المسيحيين

2020/12/31 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

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قال شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، اليوم الاربعاء (31 كانون الاول 2020)، إن هناك "خطابات لا يعرفها الإسلام تريد أن تختطف عقول الناس وتحرم عليهم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وغير ذلك مما أسميه كهنوت لا يمت للإسلام بصلة".

وذكرت جريدة "صوت الأزهر"، أن الإمام الطيب أعرب عن أسفه لأن "هذا الخطاب موجود بيننا ويريد أصحابه أن يوجهوا أمة هي في حاجة إلى النهوض، كلنا أمل في أن المصريين سيتخلصون من رواسب هذا الفكر الغريب قريبا، خاصة أن الجميع تنبه منذ سنوات لتلك الأصابع السوداء العليا والجبارة والقوية التي تريد أن تعصف بوحدتهم".

وأضاف شيخ الأزهر، انه "من الغريب أن نجد الآن من يسأل عن موقف القرآن والسنة النبوية من مسألة التعامل مع إخوتنا المسيحيين، لأن هذه مسألة محسومة وكل ادعاء يُحرم أصحابه تهنئة المسيحيين فى أعيادهم، وينهى عن أكل طعامهم ومصافحتهم ومواساتهم، وغير ذلك، هي أقوال متطرفة لا يعرفها الإسلام".

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