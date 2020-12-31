محافظ بغداد يناقش مع مديرية المجاري سير خطة طوارئ تصريف مياه الامطار

2020/12/31 | 10:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

عقد محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، أمس الاربعاء، اجتماعا في مقر مجاري المحافظة بحضور مدير المديرية المهندس شاكر عواد الكعبي وعدد من مسؤولي الشعب.

وناقش الاجتماع سير أعمال المديرية والاستعدادات الجارية والإجراءات المتخذة في مناطق أطراف بغداد لاستيعاب وتصريف المياه الناتجة عن الأمطار المتوقعة خلال هذا الموسم.



ويذكر أن مديرية مجاري محافظة قد اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة في وقت مبكر للسيطرة على الموقف من حيث الجهد الآلي والبشري بتوزيع المهام وفقا لخطة الطوارئ المرسومة لهذا الغرض.

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