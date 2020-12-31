تفاصيل قرار تعاقد العراق مع شركة هولندية لبناء باخرتين بـ 31 مليون دولار

2020/12/31 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس (31 كانون الأول 2020)، على تولي وزارة النقل المضي بإجراءات إبرام عقد جديد لبناء باخرتين لأغراض متعددة .

وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القرار نص على التعاقد مع شركةKupier) ) الهولندية بمبلغ مقداره 31.7 مليون دولار لكل باخرة، مع إضافة مصعد لكل باخرة وتخويل السيد المدير العام للشركة العامة للنقل البحرية صلاحية توقيع العقد والالتزامات المالية المترتبة على ذلك".

وأضاف البيان، أن "القرار، ألزم الوزارة بتحمل صحة الإجراءات التعاقدية والإحالة أصوليا والتفاوض مع الشركة لتخفيض الأسعار وإلزام الشركة المتعاقد معها على تقديم تنازل خطي رسمي عن أي حقوق ناجمة عن العقد السابق قبل توقيع العقد الجديد معها والذي كان ينص على بناء ثماني باخرات".

وأكد القرار على "أخذ وزارة النقل الإجراءات القانونية بشأن توقيع العقد السابق وتحديد المقصرين إن وجد تقصير وأخذ الإجراءات القانونية بحقهم"، بحسب البيان.

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