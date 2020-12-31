إدارة النجف تقنع مدربها للعودة بصك مؤجل.. والاخير يمهلها بعد الجمعة

2020/12/31 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أفاد مصدر مقرب من مدرب فريق النجف بكرة القدم (المستقيل) حسن أحمد، الخميس (31 كانون الأول 2020)، بأن ادارة النادي زارت المدرب أمس الاربعاء، في محاولة لإقناعه بالعودة لتدريب الفريق، مؤكداً أن المدرب رفض الصك المؤجل من أجل الاقناع، واعداً الادارة بعد الجمعة ومباراة الفريق امام الحدود في الجولة 12 من دوري الكرة الممتاز.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الادارة زارت المدرب في منزله وقدمت له صك مؤجل بقيمة (30) مليون كجزء من مبلغ عقده لإقناعه في التراجع عن قرار الاستقالة"، مبينا أن "المدرب رفض حتى مشاهدة الصك، وطلب الانتظار بعد الجمعة ومباراة الحدود، وبعدها يمكن التفاوض شرط أن يكون المبلغ نقداً وليس بصك مؤجل".

وأضاف: "كما وعدت الادارة المدرب بأن تمنح اللاعبين ايضا صكوك مؤجلة بمبالغ المتبقي من الدفعة الاولى لعقود الفريق والتي يشترط أن تدفع بداية الموسم".

وكان حسن أحمد قد أعلن، الاربعاء ( 30 كانون الاول 2020) تقديم استقالته رسميا من تدريب الفريق، بسبب عدم إيفاء الادارة بوعدها في تسديد مستحقات الفريق المالية.

وقال أحمد في حديث لـ ( بغداد اليوم)، إنه "بعد أن أمهلت الادارة الى يوم السبت المقبل وفي حالة عدم تسديدها مستحقات الفريق سأتخلى عن مهمتي، ويبدو أن الادارة غير جادة في التسديد".

واضاف،" أمام ذلك أبلغت الادارة اليوم الاربعاء رسميا بالاستقالة وقيادة الفريق امام الحدود الجمعة ، وترك الفريق في كل الاحوال".

وكان حسن أحمد قد كشف الثلاثاء ( 29 كانون الاول 2020)، عن منحه مهلة الى إدارة النادي حتى يوم السبت المقبل بعد لقاء الفريق امام الحدود في الجولة الـ (12) بدوري الكرة الممتاز، للتخلي عن الفريق في حالة عدم منح الملاك التدريبي واللاعبين مستحقاتهم المالية.

يشار الى أن فريق النجف يحتل حاليا مركز متقدم في الدوري الممتاز، حيث يقف بالمركز السادس جامعاً 16 نقطة، مع مباراة مؤجلة امام الكرخ، والخسارة بقرار اتحادي من نفط الوسط.

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