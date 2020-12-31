الخزعلي تعليقا على عقد “دايو”: سنعمل بكل قوة على ابطال هذه الجريمة الكبرى

2020/12/31 | 11:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..هدد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الخميس، بالعمل بكل قوة على ابطال ما وصفها بـ”الجريمة الكبرى” بشأن تمرير عقد الشركة الكورية الخاص بانشاء ميناء الفاو.وفيما يلي نص التغريدة:

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