الخزعلي يصف إحالة ميناء الفاو إلى شركة دايو بـ”الجريمة الكبرى”

2020/12/31 | 11:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصف الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الخميس، إحالة ميناء الفاو إلى شركة دايو بـ”الجريمة الكبرى”.وكتب الخزعلي، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” قائلا “إلى الفاسدين الذين مرروا عقد الشركة الكورية ’’دايو’’ سيأتي اليوم الذي فيه تفتضحون، ويعرفكم الشعب ويحاسبكم على الجريمة الكبرى التي اقترفتموها”.وأكد: “سنعمل وبكل قوة لإبطال هذه الجريمة الكبرى بحق العراق”.وأبرمت وزارة النقل، أمس الأربعاء، عقداً مع شركة دايو الكورية لإنشاء خمسة مشاريع للبنى التحتية ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير.

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