إحباط ثلاث عمليات ابتزاز لفتيات في بغداد ونينوى

2020/12/31 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أفادت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، الخميس، بإحباط ثلاث عمليات ابتزاز لفتيات في بغداد ونينوى.وذكر بيان للشرطة، تلقته /المعلومة/، أن “الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية تمكنت من احباط ثلاث عمليات ابتزاز لفتيات، إثنين منها من محافظة نينوى، والأخرى في بغداد”.وبين، أن “عمليات الاحباط […]

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