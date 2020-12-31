ايران تعلن اكتمال ملف اغتيال سليماني وتؤكد: لائحة الاتهام تتضمن 48 اسما

2020/12/31 | 11:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم لجنة الإحياء

الشعبية للذكرى السنوية لاغتيال قاسم

سليماني، حسين امير عبداللهيان،

الخميس، انه تم إعداد لائحة الاتهام

لملف اغتياله الذي يتضمن اسماء 48 آمرا

ومنفذا للعملية الارهابية، وذل

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