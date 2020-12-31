مسؤول ببلديَّة الناصريَّة يختلس رواتب الأجراء اليوميين.. النزاهة ضبطته متلبساً

2020/12/31 | 11:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحاديَّة، الخميس، عن تمكنها من ضبط

مسؤول رواتب ببلديَّة الناصريَّة

متلبساً باختلاس رواتب الأجراء

اليوميين، فيما بيَّنت كميَّة المبالغ

المضبوطة بالعمليَّة.

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