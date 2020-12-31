المطلك: مليشيات شيعية في ديالى اعتقلت رجال ونساء واطفال من السنة بسبب تسمم كلب!

2020/12/31 | 11:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد رئيس جبهة الحوار الوطني العراقي، صالح المطلك، بقيام “الميليشيات” باعتقال رجال ونساء واطفال من العرب السنّة في ديالى، بسبب تسمم كلب.المطلك قال : “سمعنا أن الميليشيات قامت باعتقال نساء ورجال وأطفال من عشائر عربية في محافظة ديالى، فقط … Readmore

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