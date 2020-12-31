السعودية تحكم بسجن الداعية يوسف الأحمد 4 سنوات

2020/12/31 | 11:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أصدرت محكمة سعودية حكما بالسجن أربع سنوات على الداعية يوسف الأحمد، المعتقل منذ أيلول 2017.وكشف حساب يحمل اسم “عبيد الله” – ينشر أخبارا حصرية عن الأحمد بشكل مستمر- أن الحكم تضمن أيضا المنع من السفر أربع سنوات بعد خروج الداعية من السجن.وكان الحساب ذاته كشف في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، أن الشيخ الأحمد يتعرض إلى إهمال طبي متعمد داخل سجن الحائر في الرياض.ولفت الحساب إلى أن جلسات محاكمة الأحمد تمت بشكل سري، ودون السماح للإعلام بحضورها، مشيرا إلى أن القاضي واجهه بتهم “مضحكة” مثل زيارة قام بها لمعرض الكتاب، وظهور تلفزيوني له تحدث فيه عن اعتقاله السابق، وزيارات قام بها لموقوفين داخل أحد مراكز الشرطة.يذكر أن الشيخ يوسف الأحمد اعتقل في 2011، بعد ظهوره في فيديو يطالب فيه السلطات بحلحلة ملف المعتقلين السياسيين، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات لتهم منها “التأليب على ولي الأمر” و”الإضرار باللحمة الوطنية” و”النيل من هيبة الدولة”، إلا أنه خرج بعفو ملكي بعد نحو عام فقط.



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