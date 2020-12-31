إحباط ثلاث عمليات ابتزاز لفتيات في بغداد ونينوى

2020/12/31 | 11:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفادت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، الخميس، بإحباط ثلاث عمليات ابتزاز لفتيات في بغداد ونينوى.

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