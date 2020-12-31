روسيا تسجل 593 وفاة جديدة بكورونا

2020/12/31 | 11:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة الـ27 ألف حالة خلال 24 ساعة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 27747 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 26513 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 15% من المرضى […]

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