احباط ثلاث عمليات ابتزاز لفتيات في نينوى وبغداد

2020/12/31 | 11:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، احباط 3 عمليات ابتزاز لفتيات، اثنان منها من محافظة نينوى، والأخرى في بغداد.

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