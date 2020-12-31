توضيح حكومي عن التعاقد مع شركة هولندية لبناء باخرتين للعراق

2020/12/31 | 11:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء على تولي وزارة النقل المضي بإجراءات إبرام عقد جديد لبناء باخرتين لأغراض متعددة.

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