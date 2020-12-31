التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعلن اسقاط درون مفخخ كان يستهدف قصر المعاشيق في عدن

2020/12/31 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف “دعم الشرعية” في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية إحباط محاولة هجوم على قصر المعاشيق في عدن باليمن بواسطة طائرة مسيرة “درون” مفخخة.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، حيث قال وفقا لما … Readmore

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