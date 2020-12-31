كيف استطاعت ووهان الصينية تجاوز ازمة فيروس كورونا؟

2020/12/31 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن دبلوماسيون روس، إن الانضباط الصارم، وكذلك المساعدة من جميع أنحاء الصين، كانت من أهم العوامل التي ساعدت مدينة ووهان على مواجهة وباء كورونا المستجد.وأضاف مكسيم تسيغانكوف السكرتير الأول ب‍السفارة الروسية في الصين: “أهم كلمة في الانتصار على الوباء … Readmore

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