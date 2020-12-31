الهجرة: لم نسجل اي نزوح في خانقين خلال 2020.. تضحيات الحشد كانت السبب

2020/12/31 | 11:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اكد مدير مكتب الهجرة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى علي غازي اغا، الخميس، عدم تسجيل اي نزوح للعوائل من القضاء خلال العام الجاري.وقال اغا في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الوضع الامني في قرى وريف قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) خلال العام الجاري 2020 اختلف بشكل كبير عن العام الماضي في المشهد الأمني”، لافتا الى ان “الاستقرار والهدوء كان حاضرا ولم نسجل اي حالة نزوح قسرية للعوائل بسبب الهجمات الارهابية”.واضاف اغا،ان” اكثر من 270 اسرة نزحت خلال 2019 بسبب هجمات داعش الارهابي في قرى وريف خانقين لكن اغلبها عاد خلال العام الجاري”، مبينا أن “تضحيات القوات الامنية والحشد الشعبي كانت السبب في منع كارثة انسانية يسعى لها المتطرفين من خلال تهجير اهالي القرى وافراغها لتحويلها الى ملاذات واوكار لخلاياه النائمة”.وتابع،ان” القوات الامنية والحشد الشعبي قدمت دماء زكية وهي تقاتل الارهاب في ريف خانقين لافنا الى ان التضحيات كانت من كل الاطياف والقوميات في مواجهة الارهاب الذي يستهدف الجميع دون استثناء”.وكان تنظيم “ داعش” الاجرامي شن هجمات دامية في 2019 على قرى ريف خانقين ما ادى الى نزوح العشرات قبل ان تنتشر الوية الحشد الشعبي وتعيد الاستقرار.انتهى 25 ف

محمد شفيق, [31.12.20 11:04]

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