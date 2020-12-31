مديرية جنسية الاقليم: تجديد 187 الف و836 جواز سفر

2020/12/31 | 11:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية جنسية اقليم كوردستان يوم الخميس، عن حصيلة مهامها خلال العام 2020، لافتة الى تجديد 187 الف و836 جواز سفر.

واضافت المديرية خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان 333 الف و967 من المواطنين حصلوا خلال العام الجاري على البطاقة الوطنية، "اربيل 112 الف و377، السليمانية 90 الف و290، دهوك 131 الف و300".

وبينت، انه تم تجديد 187 الف و836 جواز سفر للمواطنين، " اربيل 74 الف و628، السليمانية 64 الف و889، دهوك، 4 الف و748"، مشيرة الى ان العام 2020 شهد افتتاح مديرية الجوازات في محافظة حلبجة الشهيدة.

واكدت ان المديرية اصدرت في عام 2020، 48 الف و164 بطاقة معلومات في جميع محافظات اقليم كوردستان، كما منحت 100 الف و364 تصريح إقامة لوافدين اجانب في 2020

PUKmedia خاص

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