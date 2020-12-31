الخارجية العراقية تدين تفجير مطار عدن وتؤكد موقفها الرافض للإرهاب

2020/12/31 | 11:44 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس (31 كانون الأول 2020)، التفجير الذي طال مطار عدن في اليمن، خلال وصول الحكومة اليمنية الجديدة الى عدن، يوم أمس.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان تلقته قناة (7sky) الفضائية إن “العراق يُعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للتفجير الذي طالَ مطار عدن في اليمن والذي راح ضحيته عدد من الأفراد وإصابة آخرين”.

وأضاف: “نُقدِّم تعازينا لليمن الشقيق، ونؤكِّد موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف والعنف”.

وأكدت وزارة الصحة اليمنية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مطار عدن، إلى ما يزيد على 130 بين قتيل وجريح، في حصيلة مرشحة للزيادة.

وكتب وزير الصحة، قاسم بحيبح عبر “تويتر” أن “25 شهيداً و110 جرحى، ضحايا جريمة الإرهاب التي استهدفت المطار”، مضيفا ان “العدد مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات”.

وقام رئيس الوزراء معين عبد الملك بزيارة جرحى تفجيرات مطار عدن في المستشفى للاطمئنان على صحتهم، في ما قال الإعلام المحلي إنه أول تحرك لرئيس الحكومة الجديدة عقب وصوله إلى عدن ظهر الأربعاء.

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