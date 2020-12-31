2020/12/31 | 11:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول –الزمان منذ ان خفضت تركيا قبل شهور ضريبة القيمة المضافة على العقارات للمستثمرين الاجانب وتزداد عمليات الاقبال للافادة من الميزات الاستثمارية هناك ، وسجل مواطنو العراق وسوريا وايران ارقاما متقدمة في صدارة المستثمرين الاجانب لاسيما في شراء العقارات في المدن التركية .و كشف المحامي التركي خليل أرسلان أن أكثر من 20 ألف مستثمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاث دول بينها العراق تتصدر الاستثمار والتمتع بالحصول على الجنسية في تركيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاث دول بينها العراق تتصدر الاستثمار والتمتع بالحصول على الجنسية في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).