الخزعلي يهاجم الاتفاق مع دايو الكورية: سنعمل على ابطال هذه الجريمة الكبرى

2020/12/31 | 11:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، الاتفاقية التي وقعتها الحكومة العراقية مع شركة “دايوو” الكورية لإنشاء ميناء الفاو الكبير.وقال الخزعلي في تدوينة على تويتر: “إلى الفاسدين الذين مرروا عقد الشركة الكورية (دايو)، سيأتي اليوم فيه … Readmore

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