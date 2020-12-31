رغم اصابات كورونا.. رابطة الدوري الانجليزي ترفض ايقاف المسابقة

2020/12/31 | 11:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..اعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء إنها لم تناقش إمكانية إيقاف الموسم بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19 في البلاد.

وقالت رابطة الدوري في بيان إن “الدوري الممتاز لم يناقش إيقاف الموسم.



تواصل الرابطة ثقتها في بروتوكولات كوفيد-19 الخاصة بها لاستمرار المباريات كما هو مقرر لها، وتواصل هذه البروتوكولات الحصول على المساندة التامة من الحكومة مع وضع صحة اللاعبين والأطقم المعاونة كأولوية، يدعم الدوري الممتاز بشكل كامل كيفية تنفيذ الأندية للبروتوكولات والقواعد”.

واضافت “استأنف الدوري الممتاز مبارياته الموسم الماضي بدون جماهير في حزيران الماضي، بعد فترة توقف استمرت ثلاثة شهور، فيما اعتبرت عملية استئناف ناجحة حيث تجنبت الأندية تفشي الفيروس بشكل كبير”.

واشارت الرابطة الى إن “الأندية سجلت 18 إصابة، وهو أكبر عدد من الحالات في أسبوع واحد هذا الموسم”.

واقترح العديد من المدربين إيقاف الموسم لتخفيف الضغط على الأندية، لكن الدوري الممتاز قال إنه “ليس لديه أي خطط لذلك”.



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