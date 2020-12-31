التعليم تعلن إستمرار التقديم للدراسة المسائية لذوي الشهداء الى الخميس المقبل

2020/12/31 | 11:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار التقديم الى الدراسة المسائية ضمن قناة ذوي الشهداء لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 2021/1/7.وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “التقديم الى الدراسة المسائية يستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس السابع من كانون الثاني …

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