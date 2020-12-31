2020/12/31 | 11:50 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي يصف إحالة ميناء الفاو إلى شركة دايو بـ(الجريمة الكبرى) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/31 | 11:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يصف إحالة ميناء الفاو إلى شركة دايو بـ(الجريمة الكبرى)) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يصف إحالة ميناء الفاو إلى شركة دايو بـ(الجريمة الكبرى)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).