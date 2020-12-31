2020/12/31 | 11:50 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يستنكر بشدة تفجير مطار عدن ويدعو للقضاء على التطرف والعنف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/31 | 11:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستنكر بشدة تفجير مطار عدن ويدعو للقضاء على التطرف والعنف) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستنكر بشدة تفجير مطار عدن ويدعو للقضاء على التطرف والعنف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).