كاتب عربي: السعودية والامارات تخططان لعمليات اغتيال في إيران والعراق

2020/12/31 | 11:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..اكد الكاتب والمحلل السياسي العربي هادي قبيسي ، الخميس ، ان الدائرة الصهيونية لابن سلمان وابن زايد تحاول الاستفادة من الساعات الاخيرة لادارة ترامب في السلطة للقيام بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات في العراق وايران.وقال قبيسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يحاول القيام بعمليات اغتيال لارضاء دائرة الصهيونية السعودية الامارتية قبل رحيله عن البيت الأبيض”.وأضاف أن “عمليات الاغتيال ستكون محدودة ضمن دائرة الحرب الرمادية”، مشيرا الى ان “التهديدات العسكرية امر اخر تتعلق برد فعل ايران القيام بعمل عسكري رادا على ذكرى استشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني”.وأوضح قبيسي، أن الفريق الصهيوني يحاول من خلال ترامب نيته على زرع الفوضى في إيران والعراق ودول أخرى في أيامه الأخيرة في المنصب”.



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