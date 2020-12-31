القبض على 12 ارهابي في نينوى

2020/12/31 | 11:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على (١٢) ارهابي من عصابات داعش في محافظة نينوى.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على (١٢) ارهابي ضمن عصابات داعش مطلوبين وفق احكام المادة (٤ارهاب)لأنتمائهم لعصابات داعش الارهابية”.وأضافت ان “المتهمين عملوا بمايسمى ديوان الجند و المعسكرات العامة وفرقة […]

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