2020/12/31 | 11:56 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة الارهاب يعتقل تاجر سلاح "حزبي" في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/31 | 11:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الارهاب يعتقل تاجر سلاح "حزبي" في ذي قار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الارهاب يعتقل تاجر سلاح "حزبي" في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).