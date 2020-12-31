كتاب شكر لكافة منتسبي وزارة الصحة لجهودهم في محاربة كورونا (وثيقة)

2020/12/31 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الخميس (31 كانون الأول 2020)، كتاب شكر إلى كافة منتسبي الوزارة لجهودهم بمحاربة وباء كورونا في العراق.

وتضمن الكتاب الصادر عن التميمي وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد عام كامل من الحرب الضروس التي قادتها وزارتكم وهي تدافع عن الأمن الصحي وسلامة المواطن العراقي، أثبت أبطال الجيش الأبيض من منتسبي وزارة الصحة أنهم أهل للمسؤولية والفداء للدفاع

عن حياة أبناء شعبنا الأبي، بالرغم من التضحيات الجسام بين صفوف ملاكاتنا البطلة، بمختلف عناوينهم وتخصصاتهم وبمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، نقدم لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليكم الصحة والعافية آملين منكم المزيد من العطاء والجهد خدمة لأبناء شعبكم العظيم".

وأضاف التميمي بحسب الكتاب: "لا يسعنا إلا أن نقدم شكرنا وتقديرنا لملاكاتنا كافة المجاهدة والمستمرة بعطائها واندفاعها للحفاظ على سلامة ابناء شعبهم، ولاسيما وأن هذه المعركة الوبائية مازالت تعصف بدول العالم".وأكمل قائلاً: "إننا على ثقة بأنكم ستحققون النصر على الوباء والشفاء العاجل لجميع المصابين من أبطال الجيش الأبيض والرحمة والغفران لشهدائنا من أبطال وزارة الصحة".

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