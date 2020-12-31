عاجل: القبض على 12 ارهابي في نينوى

2020/12/31 | 11:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على (١٢) ارهابي من عصابات داعش في محافظة نينوى.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على (١٢) ارهابي ضمن عصابات داعش مطلوبين وفق احكام المادة (٤ارهاب)لأنتمائهم لعصابات داعش الارهابية”.وأضافت ان “المتهمين عملوا بمايسمى ديوان الجند و المعسكرات العامة وفرقة السيلاوي ووحدة الدفاع الجوي صفة مقاتل وعنصر اسناد تحت كنى واسماء مختلفة”.وتابعت انه “من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات الماضية التي سبقت عمليات التحرير”.وأكدت انه “تم تدوين اقوالهم واحالتهم […]

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