عام الاوبئة .. كورونا ومستوطنون واحتلال وفاشية الامبريالية راعية للجميع - سعيد مضيه

2020/12/31 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه استهل رئيس الحكومة الفلسطينية جلسة الأثنين الاعتيادية، وربما آخر جلسات هذا العام بتكرار نداء الاستغاثة الى " المجتمع الدولي" يطالبه " إلزام دولة الاحتلال بوقف مخططاتها الاستعمارية"؛ عام كامل تميز ، الى جانب وباء كوفيد 19، بما هو أفدح أضرارا وخطورة من الوباء.



إسرائيل سادرة في مصادرة الأراضي وتجريفها والبناء عليها وقلع الأشجار وهدم البيوت واضطهاد الفلسطينيين، أهل البلاد الحقيقيين.



البعض يلوم العام، ......





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