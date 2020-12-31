2020/12/31 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سوسن_صالح "لا يمكننا أن نقارن بين الأنثى والذكر في النوع البشري إلا من الزاوية الإنسانية.



ولا يُعرف الإنسان إلا بأنه كائن غير مُعْطَى وأنه يصنع نفسه بنفسه ويقرر ما هو عليه." – سيمون دي بوفوار من كتاب الجنس الآخر.كيف يرتقي المجتمع ويزدهر بلا اعتبار ولا دعم للمرأة؟المرأة التي تعتبر أهم مكون في أي مجتمع كان، ليس لأنها الأم والأخت والزوجة والإبنة كما يحرص الجميع على تعريفها كذلك بل لأنها عنصر مهم في عمل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجنس الآخر - سوسن صالح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجنس الآخر - سوسن صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).