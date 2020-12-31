الأمن النيابية: لم يصلنا أي شيء حول التحقيق باغتيال “قادة النصر”

2020/12/31 | 12:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اعرب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الأسدي، الخميس، عن اسفه للتأخير الحكومي الذي رافق عملية كشف المتورطين بحادثة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وضيف العراق قاسم سليماني.وقال الاسدي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “لحد هذه اللحظة لم يصل إلى لجنة الأمن والدفاع أي شيء حول التحقيقات بشأن جريمة مطار بغداد الدولي” .وأضاف “أننا نستغرب من التأخير الحكومي الذي رافق عملية كشف المتورطين بحادثة مطار بغداد الدولي”، مشيرا إلى أن “هناك جهات متورطة هي من اوشت بوجود موكب الشهيدين داخل المطار”.ولفت إلى أن “هناك علامات استفهام كثيرة لم نطلع عليها داخل لجنة الأمن والدفاع كما لم نشاهد أي تحرك جدي بكشف العناصر0 المتورطة باغتيال الشهيدين ورفاقهما على الرغم من مرور عام كامل على الحادثة”.



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