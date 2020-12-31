مجلس الوزراء يوافق على انشاء باخرتين بقيمة 31 مليون دولار

2020/12/31 | 12:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وافق مجلس الوزراء، الاربعاء، على احالة عقد انشاء باخرتين متعددة الاغراض لشركة هولندية بقيمة تفوق الـ31 مليون دولار.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزارة في بيان لها، اليوم (31 كانون الاول 2020) أن "القرار نص على التعاقد مع شركةKupier) ) الهولندية بمبلغ مقداره 31.7 مليون دولار لكل باخرة، مع إضافة مصعد لكل باخرة وتخويل السيد المدير العام للشركة العامة للنقل البحرية صلاحية توقيع العقد والالتزامات المالية المترتبة على ذلك".

وأضاف ، أن "القرار ألزم الوزارة بتحمل صحة الإجراءات التعاقدية والإحالة أصوليا والتفاوض مع الشركة لتخفيض الأسعار وإلزام الشركة المتعاقد معها على تقديم تنازل خطي رسمي عن أي حقوق ناجمة عن العقد السابق قبل توقيع العقد الجديد معها والذي كان ينص على بناء ثماني باخرات".

وأكد على "أخذ وزارة النقل الإجراءات القانونية بشأن توقيع العقد السابق وتحديد المقصرين إن وجد تقصير وأخذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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