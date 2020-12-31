اعتقال 12 إرهابياً من داعش بمحافظة نينوى

2020/12/31 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية، الخميس، إلقاء القبض على 12

إرهابياً منتمياً لتنظيم "داعش" في

محافظة نينوى.

وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، إنه "من خلال

المتابعة

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