الخزعلي يعلق على تمرير عقد دايو: سنعمل بكل قوة لابطال هذه الجريمة الكبرى

2020/12/31 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الامين العام لعصائب اهل الحق قيس

الخزعلي، الخميس، على تمرير عقد دايو

لبناء ميناء الفاو.

وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر، "إلى

الفاسدين الذين مروا عقد الشركة

الكورية "دايو"، سيأتي اليوم الذي فيه

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