2020/12/31 | 12:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

أفادت وكالة الاستخبارات العاملة بوزارة الداخلية، الخميس، بإلقاء القبض على ١٢ ارهابي ضمن عصابات داعش في نينوى.وذكرت الوكالة في بيان تلقته /المعلومة/، أنه “من خلال المتابعة المستمرة لعناصر عصابات داعش ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على (١٢) ارهابيا ضمن عصابات داعش مطلوبين وفق احكام المادة (٤ارهاب) لإنتمائهم لعصابات داعش الارهابية والذي عملوا بمايسمى ديوان الجند و المعسكرات العامة و فرقة السيلاوي و وحدة الدفاع الجوي صفة مقاتل وعنصر اسناد تحت كنى واسماء مختلفة”.وأضافت، أنه “من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات الماضية التي سبقت عمليات التحرير”.وأشارت إلى، “تدوين اقوالهم واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل”.انتهى25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 12 داعشيا في نينوى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 12 داعشيا في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).