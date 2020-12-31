2020/12/31 | 12:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/31 | 12:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).