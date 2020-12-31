المستشار المالي للحكومة: بإمكان البرلمان اقتراح التعديلات وليس إحداث زيادة بالنفقات

2020/12/31 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أن البرلمان بإمكانه اقتراح تعديلاته على موازنة العام المقبل بشأن خفض النفقات وليس احداث زيادة في النفقات فوق السقف المقترح.

وقال المستشار الحكومي في تصريحات صحفية إن السياق الصحيح في حال اقتراح تعديلات جوهرية في الموازنة هو إعادة مسودة المشروع مع المقترحات الى الحكومة لإجراء التعديل والتصويت عليه ومن ثم ارساله ثانية الى البرلمان.ولوح صالح إلى إمكانية لجوء الحكومة الى المحكمة الاتحادية لإبطال أية مقترحات أو تعديلات ترهق الدولة وتحملها أعباء مالية غير مناسبة عند تشريع الموازنة.

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