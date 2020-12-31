2020/12/31 | 12:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: سنعمل بقوة لابطال عقد ميناء الفاو مع دايو) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي: سنعمل بقوة لابطال عقد ميناء الفاو مع دايو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).