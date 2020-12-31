2020/12/31 | 12:08 - المصدر: عين العراق

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الخميس 31 ديسمبر 2020 | 11:45 صباحاً | عدد القراءات : 88

الخزعلي يغرد بشأن الاتفاق مع دايو

غرد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، حول الاتفاقية التي وقعتها الحكومة العراقية مع شركة "دايوو" الكورية لإنشاء ميناء الفاو الكبير.





وقال الخزعلي عبر "تويتر": "إلى الفاسدين الذين مرروا عقد الشركة الكورية (دايو)، سيأتي اليوم فيه تفتضحون ويعرفكم الشعب ويحاسبكم على الجريمة الكبرى التي اقترفتموها بحق مستقبله من اجل مغانمكم الخاصة".





وأضاف الخزعلي، "من جانبنا سنعمل وبكل قوة لابطال هذه الجريمة الكبرى بحق العراق ونامل من الشرفاء كافة ان يقفوا معنا ولا يسكتوا".

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